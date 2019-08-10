Mustafa Sandal ve Emina Jahovic yeniden bir arada

Ocak 2008'de nikah masasına oturan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, geçen yıl sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Boşanmanın ardından sık sık bir araya gelen ikili, önceki gün oğulları Yaman'ın doğum günü için yine buluştu. Sandal'ın Göcek'teki yazlığında kutlama yapan çift, kutlama esnasında çocuklarıyla beraber dışarı çıkıp basına da poz verdi.

Ünlü popçu, "Yaman’ımızın 11’inci yaş günü için bütün aile bir araya geldi. Sizler de buralara kadar yorulmuşsunuz, teşekkür ederiz" dedi. Öte yandan partiye katılanlar arasında Emina Jahovic’in kardeşi Dusica Jahovic Türkcan ile Mustafa Sandal’ın annesi Tülin İleri de vardı.