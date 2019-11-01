Mustafa Sandal magazin gündeminde konuşulan isimler arasında yer alıyor. Mustafa Sandal hakkında çıkan çapkınlık haberlerine "Bekar adamım evde mi oturacağım?" ifadesi ile karşılık verdi. Mustafa Sandal hayranları, ünlü sanatçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Haberi gören vatandaşlar Mustafa Sandal'ın yaşını öğrenmek istiyor. Mustafa Sandal kaç yaşında? Mustafa Sandal nereli? sorularının yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

11 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Sandal'ın annesi Adanalı babası ise Erzincan kökenlidir. İlköğrenimini Tarabya'daki Özel Dost İlkokulu'nda tamamladı. Daha sonra orta ve lise öğrenimi için İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Léman Koleji'ne gitti. Üniversite eğitimini ABD'deki New Hampshire Üniversitesi'nde okumaya başladı. 1996'da Londra'ya yerleşen sanatçı Amerika'da yarım bıraktığı işletme eğitimine American College of London'da devam etti. İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir.

Küçük yaşlardan beri müziğe ilgisi olan Mustafa Sandal, profesyonel müzik yaşamına İstanbul Gelişim Stüdyosu'nda başladı. 1994 Temmuz'unda ilk albümü Suç Bende'yi çıkardı. 1996 Haziran'ında Gölgede Aynı adındaki bütünüyle kendi yapımı olan ikinci albümüyle hayranlarının karşısına çıktı. 1996 yılında Türkiye'de en çok satan albüm olan Gölgede Aynı 3 milyon 600 bin satış rakamına ulaştı.

Bir süre eğitim için Londra'ya giden Mustafa Sandal, 1998'de üçüncü albümü 'Detay'ı çıkardı. 2000 Haziran'ında Akışına Bırak adlı dördüncü albümünü çıkaran şarkıcı, 2002'de Erol Köse Production etiketiyle çıkardığı Kop adlı albümü yılın en çok satan ikinci albümü oldu.

Halen müzik yaşamına devam eden Mustafa Sandal Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Zerrin Özer, Muazzez Abacı, Ayşegül Aldinç, Yonca Evcimik, Ozan Orhon, Burak Kut, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, İzel, Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Asya, Hakan Peker, Sertab Erener, Ferda Anıl Yarkın ve Mert Ekren gibi birçok sanatçıya besteler verdi ve 2000'li yıllarda da single ve albüm çalışmalarına devam etti.

Müziğin yanı sıra sinema ile de ilgilenen Mustafa Sandal, 1995 yılında Bay E adlı sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında vizyona giren New York'ta Beş Minare'de başrol oynayan Sandal, 2011 yılında TRT1'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide başrol oynadı. 2012 yılında O Ses Türkiye adlı yarışma programında jüri üyesi olan Mustafa Sandal, 2015 yılında Rising Star Türkiye adlı Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada da jüri üyesi olarak yer aldı.

13 Ocak 2008'de Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile evlenen Mustafa Sandal'ın bu evliliği 6 Haziran 2018'de sona erdi. Ünlü şarkıcının bu evlilikten Yaman ve Yavuz adında 2 erkek çocuğu olmuştur.

ALBÜMLERİ

1994: Suç Bende

1996: Gölgede Aynı

1998: Detay

2000: Akışına Bırak

2002: Kop

2004: İste

2007: Devamı Var

2009: Karizma

2012: Organik

2013: Tesir Altında

2015: Ben Olsaydım

2016: Dön Dünya