Mustafa Rahman Tohma, Seren Serengil'e sevgili değil kötü gün dostu!
Şarkıcı Yaşar İpek ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan Seren Serengil'in Mustafa Rahman Tohma ile aşk yaşadığı iddiası ortaya atılmıştı.
Şu sıralar Kartalkaya'da tatil yapan Serengil'e Mustafa Rahman Tohma da eşlik ediyor. Aşk yaşadıklarının belgesi olarak gösterilen fotoğraflar üzerine açıklama yapan işadamı, “Seren kötü günler geçirdi, arkadaşları aylardır yanında. Aynı arkadaş grubu içerisinde tatile gitmemiz kadar normal bir durum olamaz. Zaten gizli saklı aşk yaşıyor olsak neden Türkiye'nin en gözde kayak merkezine gidelim? Yakın arkadaşımın kötü günlerinde yanında olacağım” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Özcan Deniz'in hız tutkunu yeğeninin cezası belli oldu: Haftanın üç günü karakola gidip imza verecek
- Amine Gülşe ve Mesut Özil çifti bebek mi bekliyor?
- Yeni yılın ilk aşk haberi Özgü Kaya ve Burak Serdar Şanal'dan geldi
- Sezen Aksu sahiplendiği 'Boza' isimli sıpayı yalısına aldı
- Bakan Selçuk: Şad ol Barış Manço, Türkiye hala yediden yetmişe seninle