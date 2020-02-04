04 Şubat 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 18:53:07
Mustafa Keser'den hem şarkı hem fıkra
Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden Mustafa Keser, Dalmaz Center’da sahne aldı.
Sanatçı sevilen şarkılarıyla herkesi eğlendirdi. Misafirlerle sık sık sohbet eden Keser, anlattığı fıkralarla herkesi kırdı geçirdi. Performansının bir bölümünde çilingir sofrası kurduran başarılı sanatçı, hayranlarıyla beraber şarkıları söylerken sıra gecelerini aratmayacak görüntüler sergiledi.
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