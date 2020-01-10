10 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 22:02:00
Mustafa Keser: Mendil önemli
Usta sanatçı Mustafa Keser önceki akşam Üsküdar'da sevenleriyle buluştu.
Bir izleyicinin “Mendiliniz nerede?” sorusu üzerine sanatçı “Ha yaşa! Ben de neyim eksik diyordum” diyerek yanından hiç ayırmadığı mendiliyle konsere devam etti. Anlattığı fıkralarla izleyenleri kahkahaya boğan Mustafa Keser, Azeri bir izleyicinin isteği üzerine bir Azeri türküsü de seslendirerek sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti.
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