Mustafa Keser: Mendil önemli

Bir izleyicinin “Mendiliniz nerede?” sorusu üzerine sanatçı “Ha yaşa! Ben de neyim eksik diyordum” diyerek yanından hiç ayırmadığı mendiliyle konsere devam etti. Anlattığı fıkralarla izleyenleri kahkahaya boğan Mustafa Keser, Azeri bir izleyicinin isteği üzerine bir Azeri türküsü de seslendirerek sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti.