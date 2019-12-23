23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 03:19:53
Mustafa Ceceli'nin stil danışmanı eşi
Şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, bir hayli neşeliydi. “Sizi daha önce böyle görmemiştik, çok şıksınız” denilmesi üzerine “Önceden hazırlanacağım zaman, gardırobun önüne geçer, öyle bakardım. Ne giyeceğim diye, hep kararsızdım. Ama Selin'le evlendikten sonra öyle bir kaygım kalmadı. Sağ olsun eşim beni giydiriyor” diye konuştu.
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