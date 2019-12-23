Mustafa Ceceli'nin stil danışmanı eşi

Giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, bir hayli neşeliydi. “Sizi daha önce böyle görmemiştik, çok şıksınız” denilmesi üzerine “Önceden hazırlanacağım zaman, gardırobun önüne geçer, öyle bakardım. Ne giyeceğim diye, hep kararsızdım. Ama Selin'le evlendikten sonra öyle bir kaygım kalmadı. Sağ olsun eşim beni giydiriyor” diye konuştu.