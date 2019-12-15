Mustafa Ceceli: Pop ölmedi kalbimizde yaşıyor

''Son 10 yılda dijital platformda en çok dinlenen 4 sanatçıdan biri sizsiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna ''Bu isimlerin arasında anılmak bile çok güzel. Efsaneler arasında olmak onur verici bir duygu'' dedi. ''Hande Yener yenilik olmayınca pop müzik bitti'' sözleri hatırlatılan Ceceli, ''Pop müzik ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Rap müziğin pop müziğe katkısı çok oldu'' diye konuştu.