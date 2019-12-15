15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 02:53:02
Mustafa Ceceli: Pop ölmedi kalbimizde yaşıyor
Şarkıcı Mustafa Ceceli, önceki akşam eşi Selin İmer'le birlikte Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.
''Son 10 yılda dijital platformda en çok dinlenen 4 sanatçıdan biri sizsiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna ''Bu isimlerin arasında anılmak bile çok güzel. Efsaneler arasında olmak onur verici bir duygu'' dedi. ''Hande Yener yenilik olmayınca pop müzik bitti'' sözleri hatırlatılan Ceceli, ''Pop müzik ölmedi, kalbimizde yaşıyor. Rap müziğin pop müziğe katkısı çok oldu'' diye konuştu.
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