21 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 09:08:31
Müslüm Baba tablosu müzeye gidecek
Müslüm Gürses’in bugüne kadar hiç duyulmamış eserlerinden oluşan Mahzendeki Şarkılar albümünün devamı niteliğindeki Mahzendeki Şarkılar 2 geçtiğimiz hafta piyasaya çıktı.
Usta sanatçının eşi Muhterem Nur, “Albüm kapağında Müslüm'ün eski fotoğraflarını kullanmak istedik ve farklı yaşlardaki hallerini tasarımcılarımıza sulu boya olarak resmettirdik. Bana hediye edilen bu güzel tabloyu Şanlıurfa'daki Müslüm Gürses müzesine göndereceğim” açıklamasını yaptı.
Müslüm Gürses'in 1990 senesinde kaydettiği, hiç duyulmamış şarkıları gün yüzüne çıktı.
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