Müslüm Baba tablosu müzeye gidecek

Usta sanatçının eşi Muhterem Nur, “Albüm kapağında Müslüm'ün eski fotoğraflarını kullanmak istedik ve farklı yaşlardaki hallerini tasarımcılarımıza sulu boya olarak resmettirdik. Bana hediye edilen bu güzel tabloyu Şanlıurfa'daki Müslüm Gürses müzesine göndereceğim” açıklamasını yaptı.

Müslüm Gürses'in 1990 senesinde kaydettiği, hiç duyulmamış şarkıları gün yüzüne çıktı.