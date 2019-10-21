Mürüvvetini göremediler

TÖRENE ÜNLÜ AKINI

Geçen yıl nişanlanan dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence ve sanat galerisi direktörü nişanlısı Cooke Maroney, görkemli bir törenle ABD’de evlendi. Rhode Adası’nda gerçekleşen törene, Adele, Nicole Richie, Emma Stone, Sienna Miller gibi çok sayıda ünlü isim akın etti. Tarihi Belcourt of Newport evi düğün için özel olarak dekore edildi. Lawrence hayranları, evin önünde onu görebilmek için saatlerce bekledi. Ancak düğün alanından dışarıya fotoğraf verilmemesi için yüzlerce güvenlik görevlisi geniş önlemler aldı.

Lawrence düğünevine girerken, korumalar şemsiyeyle önlem aldı.