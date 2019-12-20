Murat Yıldırım’a set arası komşu baskını

Çekim yapan ekibi mahalleli, evlerinde yaptıkları dolmalarla, böreklerle besliyor. Dizide ‘Ramo’ya hayat veren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, set arasında mahallenin kadınlarıyla bir araya geldi. Komşuların yaptığı yemekleri yiyip onlarla sohbet eden Yıldırım, 'Ramo’ karakteriyle daha dizi başlamadan Adanalıların gönüllerini fethetti.