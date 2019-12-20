20 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 23:51:34
Murat Yıldırım’a set arası komşu baskını
Yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım’ın Ramo’ karakterine hayat vereceği yeni dizisi 'Ramo’ Adanalıların şimdiden gözdesi oldu.
Çekim yapan ekibi mahalleli, evlerinde yaptıkları dolmalarla, böreklerle besliyor. Dizide ‘Ramo’ya hayat veren yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım, set arasında mahallenin kadınlarıyla bir araya geldi. Komşuların yaptığı yemekleri yiyip onlarla sohbet eden Yıldırım, 'Ramo’ karakteriyle daha dizi başlamadan Adanalıların gönüllerini fethetti.
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