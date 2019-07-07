Murat Dalkılıç'tan sevgilisi Hande Erçel'e romantik jest!
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ın yeni şarkılarını önce Hande Erçel’e dinlettiği ve sevgilisinin onayını aldığı belirtildi. Bu romantik hareket son karar Hande Erçel’in şeklinde yorumlanıyor.
Murat Dalkılıç ile Hande Erçel kısa süren ayrılığın ardından yeniden bir araya gelmişti. Annesinin vefatıyla zor günler geçiren Hande Erçel’in en yakın destekçilerinden biri Murat Dalkılıç oldu. Sıkıntılı dönemleri geride bırakan çift, mutlu bir ilişki sürüyor.
Şimdilerde ‘Afeta’ albümüyle yakından ilgilenen Dalkılıç’a en büyük desteği ise Erçel veriyor. İddiaya göre şarkıcı yeni şarkılarını önce sevgilisine dinletip onun onayını alıyor.
Kaynak: Akşam
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan oklava şov
- Eski manken Gümüşdoğrayan'dan gazetecilere annelik pozu
- Murat Dalkılıç'tan sevgilisi Hande Erçel'e romantik jest!
- Yağmur Sarnıç icra yoluyla elinde alınan ve Emre Aşık’ta olan çocuklarına kavuştu
- Yağmur Sarnıç icra yoluyla elinden alınan ve Emre Aşık’a verilen çocuklarına kavuştu