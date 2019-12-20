20 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 00:18:08
Murat Dalkılıç'ı sorular bunalttı
Şarkıcı Murat Dalkılıç önceki akşam Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülendi.
Dalkılıç sevgilisi Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in anne olması hakkında, “Aylin Mavi adını verdiler. Bebek çok sağlıklı” dedi. “Siz baba olmak istiyor musunuz?” sorusu üzerine suratını asarak aracına bindi.
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