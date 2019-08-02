Murat Dalkılıç: Baba olmak istiyorum

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine yeniden şans tanıyan Hande Erçel-Murat Dalkılıç çifti, Çeşme’de tatil yaptı. Bir mekanda konser veren Dalkılıç, itiraflarda bulundu.

Ünlü popçu, “Çocuk istiyorum” diyerek yakın çevresine sitemde bulundu. Dalkılıç, ikinci kez evliliğe sıcak baksa da Hande Erçel, ‘önce kariyer’ diyerek bu duruma mesafeli...