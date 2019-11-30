Murat Dalkılıç baba olmak istiyor! Hande Erçel’den mesaj geldi

Eser Yenenler’in şov programına katılan Dalkılıç, yakın dostlarının baba olduğunu söyleyip “Eser (Yenenler) gözümüzün önünde baba oldu. Çok güzel bir yeğenimiz dünyaya geldi. Artık ben de o duyguları yaşamak için elimden geleni yapacağım” dedi.

HANDE'DEN MESAJ GELDİ

Evlilik ve babalık duygusunun konuşulduğu esnada Eser Yenenler, yakın arkadaşı Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Hande Erçel’den telefonuna gelen son mesajı okumasını istedi. Ünlü şarkıcının telefonunu eline aldığı sırada sevgilisinden mesaj gelmesi, stüdyodakileri daha da meraklandırdı. Hande Erçel’in, Murat Dalkıç’a yazdığı “Bebek, set bitti, sen ne yaptın?” mesajı stüdyoda alkışlandı.