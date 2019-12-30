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30 Aralık 2019 Pazartesi 11:21:00 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 11:22:17

Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir nereli, evli mi?

Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir nereli, evli mi? sorularının yanıtı araştırılıyor. Başarılı oyuncu Murat Cemcir, komedi filmlerinde sergilediği performansları ile izleyenlerin beğenisini topluyor. Murat Cemcir hayranları, Murat Cemcir hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyor. Murat Cemcir bugün Masterchef Türkiye'de finalin anısına tüm yarışmacılarla çekilecek yeni bölümde konuk jüri olarak katılıyor. İzleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatan Murat Cemcir hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor...

Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir nereli, evli mi? merak ediliyor. Başarılı oyuncu Murat Cemcir, komedi filmlerinde sergilediği performansları ile izleyenlerin beğenisini topluyor.  Murat Cemcir bugün Masterchef Türkiye'de finalin anısına tüm yarışmacılarla çekilecek yeni bölümde konuk jüri olarak katılıyor. Murat Cemcir hayranları, Murat Cemcir hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyor. İzleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatan Murat Cemcir hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.

Murat Cemcir son olarak Baba Parası filminde rol alıyor. Baba Parası filmi 1 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2020- Baba Parası (1 Ocak 2020)

2018 - Ailecek Şaşkınız

2017 - Çalgı Çengi :İkimiz            

2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet               

2014 - Kardeş Payı

2013 – Düğün Dernek

2012 – İşler Güçler

2012 – Behzat Ç.

2012 – Yeraltı

2011 – Üsküdar’a Giderken

2010 – Küstüm Çiçeği

2010 – Çalgı Çengi

2009 – Bir Bulut Olsam

2009 – Ramazan Güzeldir

2008 – Gazi

2008 – Kurbanlık

2006 – Polis

2005 – Takva

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)

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