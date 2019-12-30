Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir nereli, evli mi?
Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir nereli, evli mi? sorularının yanıtı araştırılıyor. Başarılı oyuncu Murat Cemcir, komedi filmlerinde sergilediği performansları ile izleyenlerin beğenisini topluyor. Murat Cemcir hayranları, Murat Cemcir hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyor. Murat Cemcir bugün Masterchef Türkiye'de finalin anısına tüm yarışmacılarla çekilecek yeni bölümde konuk jüri olarak katılıyor. İzleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatan Murat Cemcir hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor...
Murat Cemcir kimdir, kaç yaşında? Murat Cemcir nereli, evli mi? merak ediliyor. Başarılı oyuncu Murat Cemcir, komedi filmlerinde sergilediği performansları ile izleyenlerin beğenisini topluyor. Murat Cemcir bugün Masterchef Türkiye'de finalin anısına tüm yarışmacılarla çekilecek yeni bölümde konuk jüri olarak katılıyor. Murat Cemcir hayranları, Murat Cemcir hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyor. İzleyenlere kahkaha dolu anlar yaşatan Murat Cemcir hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.
MURAT CEMCİR KİMDİR?
1976 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir'in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir'in Wing Chun'dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.
Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.
2014 yılında "Kardeş Payı" adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. "Düğün Dernek 2: Sünnet" sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Sinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı yine başrollerini Ahmet Kural'la paylaştığı 'Ailecek Şaşkınız' filminde rol almıştır.
Murat Cemcir son olarak Baba Parası filminde rol alıyor. Baba Parası filmi 1 Ocak 2020 tarihinde vizyona girecek.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
2020- Baba Parası (1 Ocak 2020)
2018 - Ailecek Şaşkınız
2017 - Çalgı Çengi :İkimiz
2015 - Düğün Dernek 2: Sünnet
2014 - Kardeş Payı
2013 – Düğün Dernek
2012 – İşler Güçler
2012 – Behzat Ç.
2012 – Yeraltı
2011 – Üsküdar’a Giderken
2010 – Küstüm Çiçeği
2010 – Çalgı Çengi
2009 – Bir Bulut Olsam
2009 – Ramazan Güzeldir
2008 – Gazi
2008 – Kurbanlık
2006 – Polis
2005 – Takva
2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
ÖDÜLLERİ
Altın Kelebek Ödülleri (Ahmet Kural ile en iyi komedyenler)
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