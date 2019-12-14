Murat Cemcir beş saatte 30 yıl yaşlandı

Senaryo gereği hem zengin ve yaşlı bir babayı hem de onun mirası peşinde koşturan evladını oynayan Murat Cemcir'in makyajı için 3 ay ön hazırlık yapıldı. Peruk, Fransa'da özel olarak yaptırıldı, diğer tüm ürünler İngiltere'den getirtildi. İlk makyaj uygulaması sonrasında, geçirdiği değişime inanamayan ünlü oyuncu “Aynaya bakıp da yıllardır kendisi olan kişiyi tanıyamayınca insan fena oluyor. İnsanın 30 yıl sonraki haliyle burun buruna gelmesi, pek de arzu edilecek bir durum değil” dedi.