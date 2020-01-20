20 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Ocak 2020 Pazar 23:33:16
Murat Boz'un dikkat çeken instagram paylaşımı! Yastıktan barışma çıktı
Bir dargın bir barışık çift Murat Boz ve Aslı Enver’in barıştığı iddia edildi.
Geçen ay Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemeye gittikleri konuşulan ikiliden bu kez Boz’un Instagram’dan paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı. Ünlü popçunun yayımladığı fotoğrafta arkada görünen yastığın Aslı Enver’in evindeki yastık olduğu iddia edildi. Boz, barışma sorularına “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” diyerek iddiaları cevapsız bırakmıştı.
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