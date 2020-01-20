Murat Boz'un dikkat çeken instagram paylaşımı! Yastıktan barışma çıktı

Geçen ay Fenerbahçe-Beşiktaş maçını izlemeye gittikleri konuşulan ikiliden bu kez Boz’un Instagram’dan paylaştığı fotoğraf kafaları karıştırdı. Ünlü popçunun yayımladığı fotoğrafta arkada görünen yastığın Aslı Enver’in evindeki yastık olduğu iddia edildi. Boz, barışma sorularına “Özel hayatımla ilgili konuşmuyorum” diyerek iddiaları cevapsız bırakmıştı.