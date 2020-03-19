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19 Mart 2020 Perşembe 15:57:27 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 16:16:27

Murat Boz'dan sonra Hülya Avşar kızı da 'Sokağa çıkmakta fayda var' dedi

Murat Boz'un koronavirüs salgını tedbirlerini hiçe sayarak tepki çeken "Dışarı çıkın" paylaşımının ardından bu kez Hülya Avşar'dan, "Sokağa çıkmakta fayda var" açıklaması geldi.

Türkiye'de vaka sayısının 191'e yükseldiği koronavirüs salgınına ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir dizi önleme, hala uymayanlar var...

Hem de bunlar göz önünde olup, rol model alınan ünlü simalar...

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Murat Boz'un 'Dışarı çıkın' paylaşımını destekler nitelikte bir görüş de ünlü oyuncu Hülya Avşar'dan geldi.

"ÇIKMAYAN DA HATA VAR"

Sokakta muhabirlerin sorularını cevaplayan Avşar, "Bu şekilde çıkmak bana iyi geliyor. Murat’ın sonuna kadar arkasındayım. Sokağa çıkmakta fayda var, çıkmayan da hata var. Ben yürüyüş yapmadığım zaman daha çok hasta olacağımı düşünüyorum.” diye konuştu.

ERDOĞAN'DAN EVİNİZDE KALIN ÇAĞRISI

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'ye seslenerek işi olmayanın dışarı çıkmaması istemişti.  Erdoğan, işe gidenlerin de mesaisinin ardından evine dönmesi gerektiğini söylemişti.

MURAT BOZ DA AYNISINI SÖYLEMİŞTİ

Şarkıcı Murat Boz da geçtiğimiz günlerde, takipçilerine yaptığı dışarı çıkın çağrısıyla tepki çekmişti. Boz, "Zor günlerden geçiriyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız." demişti.

Sonrasında bir video daha yayınlayan Boz, yanlış anlaşıldığını savunmuştu.

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