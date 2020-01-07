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07 Ocak 2020 Salı 23:33:05 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2020 Salı 23:48:22

Murat Boz'dan milyonluk reklam anlaşması!

Murat Boz, bir hazır çorba markasıyla 3 milyon TL’ye reklam anlaşması yaptı.

Murat Boz 2020’yi en kazançlı karşılayan pop yıldızı oldu.Bir hazır çorba markasıyla 3 milyon TL’ye reklam anlaşması yaptı. İmzalar önümüzdeki günlerde atılacak.
Espri ve sürprizlerle dolu

Murat Boz senaryosu espri ve sürprizlerle dolu reklam filmi için kamera karşısına geçecek.

Şarkıcı, 2017’de bir gazlı içecek markasıyla 1 milyon 250 bin TL’ye, 2018’de bir tekstil markasıyla 2 milyon TL’ye anlaşmıştı.

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