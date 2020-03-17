Murat Boz sosyal medyadan paylaştı: Kendinizi eve kapatmayın
Koronavirüse karşı alınan önlemler her geçen gün artarken, vatandaşlar koronavirüs tehdidinden dolayı eve kapanırken, şarkıcı Murat Boz'un yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti.
Koronavirüs önlemleri kapsamında, evden mümkün olmadığı müddetçe çıkılmaması önerilerine rağmen ünlü şarkıcı Murat Boz’un “dışarı çıkın” diyerek çektiği video sosyal medyada tepki çekti.
Koronavirüse karşı herkesin korunmak için sıkı önlemler aldığı ve yetkililerin “Gerekmedikçe evden çıkmayın” dediği bugünlerde, şarkıcı Murat Boz “Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Siz de çıkın. Kendinizi eve kapatmayın” paylaşımında bulundu. Ünlü şarkıcı Murat Boz’un “dışarı çıkın” diyerek çektiği video sosyal medyada tepki çekti.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
Çin’de başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye’de görüldükten sonra önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı bir dizi önlemler alarak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, Murat Boz’un çağrısı tepki topladı.
MURAT BOZ: EVDE DURMAYIN
Koronavirüs hakkında takipçilerine seslenen Boz, “Zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapacağım. Siz de çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız” ifadelerini kullandı.
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