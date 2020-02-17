Murat Boz Aslı Enver defterini kapattı mı?

UçanKuş TV muhabirlerine özel konuşan Boz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Boz, “Çok yorgunum arkadaşlar. Seda Sayan’ı tebrik ederim. Burukluk yok tabi ki. Şampiyon, hepimizin şampiyonu. Aslı ile ilgili konuşmuyorum. Daha önce de konuşmadığımı söylemiştim. Yine kendimi tekrarlamayayım” şeklinde konuştu.