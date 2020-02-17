17 Şubat 2020 Pazartesi 10:23:28 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 10:27:16
Murat Boz Aslı Enver defterini kapattı mı?
Başarılı şarkıcı Murat Boz, "O Ses Türkiye" final programı çıkışında görüntülendi.
UçanKuş TV muhabirlerine özel konuşan Boz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Boz, “Çok yorgunum arkadaşlar. Seda Sayan’ı tebrik ederim. Burukluk yok tabi ki. Şampiyon, hepimizin şampiyonu. Aslı ile ilgili konuşmuyorum. Daha önce de konuşmadığımı söylemiştim. Yine kendimi tekrarlamayayım” şeklinde konuştu.
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