Murat Boz Aslı Enver ayrıldı mı? Murat Boz Aslı Enver çifti yine mi ayrıldı?

Murat Boz Aslı Enver ayrıldı mı? merak ediliyor. Murat Boz Aslı Enver çiftinin geçtiğimiz günlerde yeniden ilişkilerini bitirme kararı aldığı iddiası gündeme geldi. Çiftin hayranları sosyal medya üzerinden "Murat Boz Aslı Enver çifti yine mi ayrıldı?" şeklinde tepkilerini paylaşıyor. Ünlü çift Aslı Enver ve Murat Boz'un ayrılık iddiaları sosyal medyada dolaşmaya başladı. 2.5 yıllık beraberliğin ardından 2018 Nisan ayında ayrılan çift 7 ay sonra barışmış ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmişlerdi. Ancak Murat Boz Aslı Enver'in yeniden ayrılık kararı aldığı ve çiftin evlerini de ayırdığı iddialar arasında yer alıyor.

Aslı Enver'in, yaklaşık 1 ay önce Murat Boz ile Levazım'da yaşadıkları dubleks evden kendisine ait tüm eşyaları alarak terk ettiği söyleniyor.

Hayranlarını üzen ayrılık sonrası çiftin sevenleri, evlenmelerini beklerken, yeniden ayrılık kararı alınmasına üzüldü. Kimi takipçerileri ise ayrıl-barış şeklinde süren bu ilişkinin bitmesi gerektiğini belirterek "Yeter artık" şeklinde yorumlarda bulundu.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz, 7 Mart 1980'de Zonguldak, Karadeniz Ereğli ilçesinde doğdu. Baba adı Cafer, anne adı Ayşe Nedret'dir. İlk ve Orta öğrenimini Zonguldak'ta tamamladı. 1995 yılında İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandıktan sonra İstanbul'a geldi.

Atatürk Kültür Merkezi, Cemal Reşit Rey gibi yerlerde konserlerde vokal yaptı. 1998 yılında Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında erkek solist dalında Türkiye birincisi oldu.

1999 yılında Bilgi Üniversitesi Jazz Vokal Bölümü'nü burslu olarak kazandı. Ardından eğitimine 2003 yılında girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nde devam etti. Uzun bir süre Tarkan'nın vokalistliğini yapan Boz, eğitimine halen devam etmekte.

Eski bir Grup Rapsodi solisti olan Murat Boz, 2006 yılında "Aşkı Bulamam Ben" isimli parçası ile Türk Pop Müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Şarkı söylemeyi, yüzmeyi ve hayvanları çok seven Murat Boz, Shakira, Tarkan, Nilüfer, Nazan Öncel, Demet Sağıroğlu, Hande Yener, Nil Karaibrahimgil, Emel Müftüoğlu, Burcu Güneş, Grup Hepsi, Zeynep Dizdar ve Zeynep Mansur gibi isimlerin albüm ve sahne performanslarında çalıştı.

Bunların yanı sıra McDonalds, İstikbal ve Kola Turka'nın reklam müziklerinde seslendirme yaptı.

Murat Boz, 2006 yılında yayınladığı ilk single çalışması "Aşkı Bulamam Ben" ile çıkış yaptı. Ardından 2007 yılının başında ilk stüdyo albümü Maximum'u yayınladı. Aynı yıl Kral TV Video Müzik Ödülleri'nden, Altın Kelebek Ödülleri'nden ve İstanbul FM Altın Ödülleri'nden "En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı" dalında ödüller aldı. 2008 yılında ilk EP çalışması olan "Uçurum"'u yayınladı. Bir yıl sonra ikinci stüdyo albümü olan Şans'ı yayınladı. Albümdeki "Para Yok", "Özledim", "Her Şeyi Yak", "Sallana Sallana", "Gümbür Gümbür" ve "Buralardan Giderim" şarkılarını kliplendirdi, "İki Medeni İnsan" şarkısının klip versiyonunda Soner Sarıkabadayı ile düet yaptı. Mart 2010'da ikinci single çalışması olan "Hayat Sana Güzel"'i yayınladı.

12 Nisan 2011'de üçüncü stüdyo albümü Aşklarım Büyük Benden ile aynı adı taşıyan şarkısını klibi ile birlikte yayınladı. 9 Mayıs 2011'de ise albümünü piyasaya sürdü. Ardından albümdeki "Hayat Öpücüğü", "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş", "Bulmaca" ve "Soyadımsın" şarkılarını da kliplendirdi. Bu şarkılardan "Geri Dönüş Olsa" ve "Kalamam Arkadaş" resmi listelerin zirvesine yükselmeyi başardı. Murat Boz, son olarak en çok sevilen şarkılarından oluşan ilk remix albümü olan "Dance Mix"i piyasaya sürdü. Albümün ilk klibi "Özledim" şarkısının remix versiyonuna çekilirken ikinci kliplenen şarkı "Geri Dönüş Olsa" adlı eseri oldu. Askerliğini bedelli olarak 2011 yılında yaptı.

10 Ekim 2011'de Türkiye'de yayınlanmaya başlanan yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı O Ses Türkiye programında 1. ve 2. Sezonda Jüri Üyeleri, Hadise Açıkgöz, Mustafa Sandal, Hülya Avşar ve Murat Boz oldu. 16 Eylül 2013 tarihinde başlayan 3. sezonda ise Gökhan Özoğuz, Hadise, Murat Boz ve Ebru Gündeş oldu.

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı, Özgü Namal ve Eser Yenenler ile beraber jüri olarak görev yapmıştır.

Murat Boz, 10 Ekim 2008’de Almanya’nın Passau kentinde Alman vatandaşı olan menajeri Eliz Sakuçoğlu ile evlendi. 14 Ağustos 2012 tarihinde Diyarbakır’ın ilçesi Hazro’da Asliye Hukuk Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşandı.

2014 yılında İnternet fenomeni Pucca'nın Küçük Aptalın Büyük Dünyası, Allah Beni Böyle Yaratmış ve Ay Hadi İnşallah gibi kitaplarından esinlenerek çekilen “Hadi İnşallah” adlı sinema filminde Büşra Pekin, Murat Boz, Cezmi Baskın, Sinasi Yurtsever ile beraber rol aldı.

15 Ocak 2016 tarihinde vizyona girecek olan ve yıllar sonra karşılaşan iki kardeşin hikayesinin anlatıldığı "Kardeşim Benim" adlı sinema filminde Burak Özçivit ve Aslı Enver ile birlikte başrolde oynadı.

O Ses Türkiye’nin 2015 - 2016 sezonu 5. sezonunda Murat Boz, jüri üyesi olarak Gökhan Özoğuz, Hadise Açıkgöz, Ebru Gündeş ve Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi Hakan Özoğuz ile birlikte görev yaptı.

Murat Boz, O Ses Türkiye’nin 2019 - 2020 sezonunda da jüri koltuğunda oturuyor.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver 10 Mayıs 1984 yılında İngiltere Londra’da dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı bir Türk olan Aslı enver 3 kardeştir. 12 yaşına kadar İngiltere’de yaşayan Aslı Enver ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşmiştir. Liseyi Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan genç oyuncu daha sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne devam etmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Kariyerinin henüz başlarındayken 2002 yılında TRT’de yayınlanan bir sit-com’da küçük bir rol almış ardından “Ayna” adlı kısa filmde oynamıştır. 2007 yılında yayınlanan, İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve Sarp Apak gibi oyuncularla başrolü paylaşan Aslı Enver “Mine” karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

Aslı Enver 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile evlenmiş ve 2015 yılında boşanmıştır. Star TV’de yayınlanan ve başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya Boran karakterine hayat veren Aslı Enver, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Boğa burcudur.

Aslı Enver’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İstanbullu Gelin (Süreyya Boran) (TV Dizisi)

2017 – Öteki Taraf (Ece) (Sinema Filmi)

2016 – Kış Güneş (Nisan) (TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Kardeşim Benim (Zeynep) (Sinema Filmi)

2014 – Bana Artık Hicran De (Hicran Eyüpoğlu) (TV Dizisi)

2013 – Tamam mıyız? (Beste) (Snema Flm)

2013 – Kayıp (Özlem Albayrak) (TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (Ahu) (TV Dizisi)

2012 – Rakı Masası (Kısa Film)

2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Mine Ergun) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Hazal) (TV Dizisi)

2002 – Ayna (Kısa Film)

2002 – Uzay Sitcomu (TV Dizisi)

Tiyatro oyunları:

Personel, Craft Kadıköy

Evcilik Oyunu, Pera Tiyatrosu

Yangın Yerinde Orkideler, Pera Tiyatrosu

Eski Fotoğraflar, Haliç Üniversitesi