Murat Başoğlu'ndan yeni bir aşk skandalı daha!

Yaklaşık iki yıl önce öz yeğeni Burcu Karadayı ile yaşadığı aşkla olay olan, ardından eşi Hande Bermek'ten boşanan Murat Başoğlu'ndan yeni bir skandal daha! Ünlü futbolcu Ali Turan'dan iki yıl önce boşanan Rana Altuntaş ile birlikte olan, ancak sonrasında yollarını ayıran Başoğlu'nun, Altuntaş ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Yasak bir aşka daha imza atan ikilinin ilişkilerinin evli oldukları dönemde başladığı öğrenildi.

Murat Başoğlu'nun skandallarına bir yenisi daha eklendi. Başoğlu'nun, 2 yıl önce Bodrum'da bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmış ve yaşanan skandalın ardından Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek boşanma kararı almıştı.

51 yaşındaki Başoğlu, skandallarına bir yenisini daha ekledi. Gelen sok dakika bilgisine göre Murat Başoğlu'nun bu kez de ünlü futbolcu Ali Turan'dan iki yıl önce boşanan Rana Altuntaş ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Yasak bir aşka daha imza atan ikilinin ilişkilerinin evli oldukları dönemde başladığı öğrenildi.

(SABAH)