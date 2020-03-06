Muhterem Nur’dan kötü haber! Bilinci kapandı

Bir süredir yüksek şekere bağlı böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur'dan üzücü haber geldi.

YENİDEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı.

BİLİNCİ KAPANDI

Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.

İLK KEZ TÖRENE KATILAMADI

Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, hayat arkadaşı Müslüm Gürses'in vefatının ardından ilk kez eşinin mezarında yapılan törene katılamadı.



