Muhammed Ali'nin vârisi! 10. kez dünya şampiyonu

Dünya Boks Konseyi ağırsıklet müsabakası, ABD'nin Las Vegas şehrinde yapıldı. ABD'li boksör Deontay Wilder, Kübralı Ortiz'i 7. rauntta nakavt ederek, şampiyonluk unvanını 10'uncu kez korumayı başardı. 34 yaşındaki Wilder, bu galibiyetle Mike Tyson, Lennox Lewis ve Joe Frazier'in (9) rekorunu kırarken, efsane boksör Muhammed Ali'nin rekorunu da yakalamış oldu. Kariyerinde henüz yenilgisi olmayan Wilder'ın, 43 maçta 41'i nakavt olmak üzere 42 galibiyet ve bir beraberliği bulunuyor.