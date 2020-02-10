Müge Boz'dan eşi Caner Erdeniz'e destek: Yanındayım!

Oyuncu Müge Boz, 3 yıl önce Bebek'te Deniz B. isimli kadına yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası alan basketbolcu eşi Caner Erdeniz’e destek çıktı. Erdeniz ceza hakkında suskun kalırken Boz’dan ilk açıklama geldi. Eşiyle birlikte bir video çeken oyuncu, yaşananları kendi taraflarından aktarmak istedi.

'CANER'İN YANINDAYIM'

Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada eşinin yanında olacağını söyledi ve ekledi: “Dört sene öncesinde tamamen yanlış anlaşılmadan ötürü açılan bu davada yaşanan olayları dava tutanaklarındaki şekliyle Caner sizlere anlattı. Bu olay benim ailemde yaşanan bir olay olduğu için, benim aile kavramımda ne olursa olsun her koşulda aileme destek olmak vardır. Bu sebeple, geçmişte yaşanmış bir olay olsa da Caner’in yanındayım.”

Vina adında bir kızları bulunan ikili video sonunda birbirine sarıldı.