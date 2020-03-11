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11 Mart 2020 Çarşamba 19:28:48 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 19:36:10

Müge Anlı'dan bakanlığa koronavirüs çağrısı: Okullar bir süre tatil edilsin

Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasından dolayı endişe duyduğunu belirten ünlü sunucu Müge Anlı, Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Çağrısını bir veli olarak yaptığını belirten Anlı, "Okullar bir süre tatil edilsin" dedi.

ATV'de hafta içi her gün canlı yayın yapan Müge Anlı bu gün programında dünyada hızla yayılan koronavirüs salgını hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önlem niteliğindeki selamlaşma yöntemini beğendiğini ve herkesin bu şekilde selamlaşması gerektiğini belirten Müge Anlı, Milli Eğitim Bakanlığı'na da okulların tatil edilmesi çağrısında bulundu.

İşte Müge Anlı'nın konuyla ilgili açıklaması;

"Yani biraz karşılıklı olarak sanırım anlaşmamız gerekiyor. Tabi bunu ben söylüyorum ben yapıyorum ama bende dokunmatik biriyim. Dokunmayı seviyorum, sarılmayı seviyorum, öpmeyi seviyorum insanları...Yani duygularımı bu şekilde programlanmış yapım var ama bu dönemde gerçekten birbirimize hiç dokunmazsak sarılmazsak ve öpüşmezsek daha iyi olacak bunu lütfen yapalım.

"TAYYİP ERDOĞAN'IN YÖNTEMİNİ BEĞENDİM"

Biliyorsunuz tabi şimdi bununla ilgili hastalananların durumu ayrı onunla ilgili yok ayak tokuşturalım, yok dirsek tokuşturalım felanda gerek yok. Ben beğendim mesela Tayyip Erdoğan'ın yöntemini. Bizde de vardır işte selamın aleyküm, aleyküm selam...

"OKULLAR TATİL EDİLSİN"

Çünkü zaten çocuklar okulda Allah göstermesin okullarda olmasın böyle bir şey. Okullardan büyüklere büyüklerden evdeki yetişkinlere bu iş böyle yayılıyor. Bir çok dünyada da okullar tatil edildi. Dün Sağlık Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ile görüşeceğini söyledi. Şu an bütün velilerin ortak dileğini de ben buradan bir veli olarak yine söyleyeyim. Evet okullar da bir süre tatil edilsin. Yani sağdan soldan çocukları götürdük devamsızlıkları oldu olmadı kaygısı yaşayacağımıza en azında şu işler durulana kadar ben çocuklarımızı korumanın derdindeyim.

"İŞLERİNİZİ BİR SÜRELİĞİNE ERTELEYİN"

Bugün o kadar çok mesaj geldi ki Müge hanım ne olur söyleyin okullar tatil olsun diye. İnsan hakikaten endişe ediyor. Fakat endişelenmemek için kalabalık ortamlara sık girmemeye özellikle belirli yaştaki izleyicilerimize sesleniyorum; lütfen işlerinizi bir süreliğine erteleyin."

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