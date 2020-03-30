Müge Anlı: Beni hedef haline getirmeye çalışanları Allah'a havale ederim

Müge Anlı, ATV ekranlarında yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlısert' programındaki ifadelerinin çarpıtılarak sosyal medyada linç edilmeye çalışılması üzerine A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Anlı, "Ben durum tespiti yapmak isterken linç edilmekten dolayı üzgünüm. Ama asıl üzüntüm koskoca sağlık sektörünü hedef almışım gibi gösterilmeye çalışılması. Beni hedef haline getirmeye çalışanları Allah'a havale ederim. Zaten işleri başlarından aşmış doktorlarımızdan, konuyu tam olarak anlatamadığım için kalbi kırılanlar varsa özür dilerim" ifadelerini kullandı

AA