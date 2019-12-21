Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'dan yeni proje müjdesi

  • Bist 100
    111177
  • Dolar
    5,9420
  • Euro
    6,5848
  • Altın
    282,5530
İstanbul
6 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cenk Tosun'un yeni teknik direktörü Ancelotti oldu Cenk Tosun'un yeni teknik direktörü Ancelotti oldu
Kredi faizleri ne zaman düşecek? Bankalarda en düşük kredi faiz oranı ne? Kredi faizleri ne zaman düşecek? Bankalarda en düşük kredi faiz oranı ne?
Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile anlaşmaya vardık Ahmet Ağaoğlu: Sosa ve Novak ile anlaşmaya vardık
Burcu Biricik: İstemekle bebek olmaz Burcu Biricik: İstemekle bebek olmaz
Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli Marmara'da deniz ulaşımına lodos engeli
MSB: Kuzey Irak'ta 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak'ta 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yılda nasıl değişti? Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yılda nasıl değişti?
'Victor Ruiz iyileşti Abdullah hoca şans verirse oynayabilecek' 'Victor Ruiz iyileşti Abdullah hoca şans verirse oynayabilecek'
Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yılda nasıl değişti? Celal Şengör'den Kanal İstanbul itirafı! 8 yılda nasıl değişti?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya'ya "Yanınızdayız" mesajı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Libya'ya "Yanınızdayız" mesajı!
Türkiye'nin otomobili geliyor Türkiye'nin otomobili geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarihin akışını değiştirecek Kanal İstanbul Projesi için kapsamlı çalışma yürütüyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tarihin akışını değiştirecek Kanal İstanbul Projesi için kapsamlı çalışma yürütüyor
MasterChef'e veda eden Batuhan'dan duygusal veda MasterChef'e veda eden Batuhan'dan duygusal veda
HDP İl binası önünde dağa kaçırılan evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin nöbeti 110'uncu gününe girdi HDP İl binası önünde dağa kaçırılan evlatlarını isteyen Diyarbakır annelerinin nöbeti 110'uncu gününe girdi
Duygu Sarışın: Çağatay bana yardımcı olmuyor Duygu Sarışın: Çağatay bana yardımcı olmuyor
Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'dan yeni proje müjdesi Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'dan yeni proje müjdesi
Megastar Tarkan, Liya'nın oyuncaklarını ihtiyaç sahibi çocuklara göndermek için depo kiraladı Megastar Tarkan, Liya'nın oyuncaklarını ihtiyaç sahibi çocuklara göndermek için depo kiraladı
İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal tehdit etti: Atları salarız İstanbul Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal tehdit etti: Atları salarız
Demet Şener Cenk Küpeli'yi öpücüklere boğdu Demet Şener Cenk Küpeli'yi öpücüklere boğdu
Kazadan sağ kurtulan küçük kardeş, ağabeyenin cesediyle 10 saat kurtarılmayı bekledi Kazadan sağ kurtulan küçük kardeş, ağabeyenin cesediyle 10 saat kurtarılmayı bekledi
Adalar'da fayton tartışması... 'Bu hayvanların ölümünden siz de sorumlusunuz!' Adalar'da fayton tartışması... 'Bu hayvanların ölümünden siz de sorumlusunuz!'
Çirkin tezahürattan ceza alan işitme ve konuşma engelli taraftarın cezası kaldırıldı Çirkin tezahürattan ceza alan işitme ve konuşma engelli taraftarın cezası kaldırıldı
Abdullah Avcı, Kadıköy’de 3 maçtır kaybetmiyor Abdullah Avcı, Kadıköy’de 3 maçtır kaybetmiyor
Giresun’un yeni stadı Mart ayında teslim ediliyor Giresun’un yeni stadı Mart ayında teslim ediliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Aralık 2019 Cumartesi 13:06:00 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 14:39:23

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal'dan yeni proje müjdesi

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle yıldızı parlayan Sinem Ünsal, yeni bir projeye imza attı.

Kısa sürede fenomen haline gelen Mucize Doktor dizisi oyuncularının da yıldızını parlattı. Dizide Nazlı rolüne hayat veren Sinem Ünsal, güzelliği ve yeteneğiyle çok konuşulur hale geldi. Hal böyle olunca reklamcıları da peşinde koşturan Ünsal, gelen teklifler arasından bir kozmetik markasıyla prensipte anlaştı. Ünsal'ın yer aldığı reklamlar yakında televizyonlarda yayınlanacak.

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

Sinem Ünsal, 1993 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında rol aldığı Çoban Yıldızı dizisi ile yaşamış; ardından Siyah Beyaz Aşk, Kızım dizilerinde rol almıştır. Sinem Ünsal, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize doktor dizisinde Asistan Doktor Nazlı karakterine hayat vermektedir. Sinem Ünsal, 1.68 metre boyunda, 54 kilo ve Oğlak burcudur.

SİNEM ÜNSAL’IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER:

2019 – Mucize Doktor (Nazlı) (TV Dizisi)
2018 – Kızım (Sevgi) (TV Dizisi)
2017-2018 – Siyah Beyaz Aşk (Gülsüm) (TV Dizisi)
2017 – Çoban Yıldızı (Güneş) (TV Dizisi)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ