Mucize Doktor'un evlilik hazırlığındaki Ali Vefa'sı Taner Ölmez, 3 milyon TL'ye lüks bir daire aldı

Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlıkları yapan 'Mucize Doktor' dizisinin yıldızı Taner Ölmez, düğün öncesi Bağdat Caddesi'nden lüks bir daire satın aldı. FOX ekranlarında yayınlanan 'Mucize Doktor' dizisindeki otizmli doktor 'Ali Vefa' rolüyle yıldızı parlayan oyuncu Taner Ölmez, Kadıköy'de 'ev'lendi. Uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu'yla evllik kararı alan 33 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki günlerde sevgilisini ailesinden isteyecek.

Haftada 30 bin TL kazanıyor

Taner Ölmez'in, düğün öncesi kazancını gayrimenkule yatırdığı konuşuluyor. Akşam gazetesinin haberine göre; diziden haftalık 30 bin TL kazanan ünlü oyuncu, Bağdat Caddesi'nden 3 milyon TL'ye ev satın aldı.

Evi Ece Ceşmioğlu'nun zevkine göre döşeyecek

Kız arkadaşıyla evlendikten sonra yaşamını buradaki lüks dairesinde sürdürecek olan oyuncu, evin dekorasyonunu da Ece Ceşmioğlu'nun zevkine göre döşeyecek. Taner Ölmez, 'Mucize Doktor' dizisinde sergilediği başarılı performans ile son dönemde adından en çok söz ettiren oyuncular arasında yer alıyor.