Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu sevgili mi? Ece Çeşmioğlu kimdir?

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu sevgili mi? Ece Çeşmioğlu kimdir? soruları gündemin en çok merak edilen magazin konuları arasında yer aldı. Reyting rekorları kıran Mucize Doktor dizisinde Ali karakterini canlandıran Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun birlikte olup olmadığı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İkilinin hayranları, "Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu aşk mı yaşıyor?" sorularına yanıt arıyor. Mucize Doktor'un başrol oyuncusu Taner Ölmez ve güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

TANER ÖLMEZ VE ECE ÇEŞMİOĞLU SEVGİLİ Mİ?

İkilinin sosyal medya hesapları üzerinden fotoğraflar paylaştığı lakin yan yana görünmekten kaçındığı iddia ediliyor.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak "Söz" dizinde oynamıştır.

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır.

Genç oyuncu "İstanbul’un Altınları" dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. "Kapalı Çarşı" , "Kül ve Ateş" ile "Tatar Ramazan" dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise "Kayıp Şehir" dizisi ile olmuştur.

Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra pek çok ünlü firmanın reklamlarında da oynamıştır. Dünyaca ünlü "The O.C." dizisinin uyarlaması olan "Medcezir"de "Mert Serez" karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında "Katil Joe" tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla "Afife Jale Tiyatro Ödülü"ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde "Genç Osman" karakterini canlandırmıştır. 2018'de ise online platformalarda yayınlanan "Dudullu Postası" adlı yapımda rol almıştır.

Başarılı oyuncu son olarak FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor'un Ali'si olarak ekran önüne çıkmıştır.