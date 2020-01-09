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09 Ocak 2020 Perşembe 12:38:37 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 12:39:59

Mucize Doktor Beliz kimdir? Mucize Doktor Hazal Türesan kimdir, kaç yaşında?

Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Mucize Doktor'un oyuncuları gündemde araştırılan isimler arasında yer alıyor. Mucize Doktor yeni bölümlerinin yayınlandığı günler, izleyiciler oyuncular hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için araştırma yapıyorlar. Mucize Doktor'un Beliz'i de merak edilen isimler arasında yer alıyor. Mucize Doktor Beliz kimdir? Mucize Doktor Hazal Türesan kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Mucize Doktor'un Beliz'i Hazal Türesan hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Mucize Doktor Beliz kimdir? Mucize Doktor Hazal Türesan kimdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktorü yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Mucize Doktor oyuncuları da merak ediliyor. Mucize Doktor'un Beliz'i de merak edilen isimler arasında yer alıyor. Mucize Doktor Beliz kimdir? Mucize Doktor Hazal Türesan kimdir? sorularının yanıtı haberimizde..

MUCİZE DOKTOR BELİZ KİMDİR?

30'larında. Ferman'ın sevgilisi, hastanenin sahibi. Asıl mesleği avukatlık. Güzel, akıllı ya da zengin olmasına rağmen Beliz alabildiğine alçak gönüllü bir kadın. Dünya kadar parası, yurt dışında aldığı eğitimi, başarılı bir avukat oluşu, bütün meziyetleri onun karakterinin doğal bir parçası, insanlara karşı kullandığı silahlar değil. Asil bir kadın Beliz. Ucuz ukalıklardan, burnu büyüklükten ve her türlü ezici görkemden nefret eder. 

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

Hazal Türesan, 20 Temmuz 1985 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nde Tiyatro eğitimi aldı.

Televizyon ekranlarına 2008 yılında Azra karakterini canlandırdığı Unutma Beni ile adım attı. Ardından 2011 yılında Devrim Yakut ile birlikte Yeniden Başla dizisinde rol aldı. Sonrasında ise Kara Para Aşk dizisinde başrolleri Engin Akyürek, Tuba Büyüküstün, Erkan Can ile paylaştı ve seyirciden büyük beğeni topladı. 2016’da yayın hayatına başlayan Tatlı İntikam dizisinde Furkan Andıç ve Leyla Lidya Tuğutlu ile beraber çalışan Hazal Türesan, 2017’de Fazilet Hanım ve Kızları’nda hayat verdiği Yasemin karakteri ile kariyerinde bir dönüm noktasına ulaştı. 2018 yılında Türkiye’nin ilk vampir temalı dizisi Yaşamayanlar’da rol aldı. Son olarak yeni sezonda yayınlanacak Netflix Türkiye’nin ikinci projesi Atiye’de rol alan Türesan, şu anda Mucize Doktor isimli dizide Beliz karakterine hayat vermektedir.

Başarılı televizyon kariyerinin yanı sıra beyaz perdede boy gösteren Hazal Türesan, ilk kez 2014 yılında Bir Don Juan Öldürmek, hemen ardından 2015 yılında Sol Şerit yapımlarında rol aldı. 2019 yılında İran-Türkiye ortak yapımı olan Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle adlı sinema filmiyle de büyük beğeni topladı.

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