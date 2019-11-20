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20 Kasım 2019 Çarşamba 13:54:44 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 14:01:16

Mucize 2/Aşk'ın başrolü Biran Damla Yılmaz: Aşk yaşama sevinci verir

'Mucize 2/Aşk’ filmi için geri sayım devam ediyor. Magazincilere yakalanan filmin başrol oyuncularından Biran Damla Yılmaz, filme ilişkin bilgi vermezken 'Aşk bir mucize... İnsana ekstra yaşama sevinci verir' ifadelerini kullandı.

Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği ‘Mucize 2/Aşk’ filmi için geri sayım başladı. 'Mızgin' rolü için 300 kişi arasından seçilen Biran Damla Yılmaz, “Mızgin, bir sürü zorluklara göğüs germiş, çok güçlü bir kadın. Ona saygım sonsuz. Seyirci bir kadının Allah’a sığınıp, engelli kocasını, aşkı ve insanlığıyla nasıl iyileştirdiğine tanıklık edecek” dedi.



'Bunda seyirci onun iç dünyasına yolculuk edecek'

Yengeç burcu kadını olarak aşkın mucize olduğuna inandığını söyleyen oyuncu, “Hiç ummadığın anda ve yerde karşına çıkar. İnsana ekstra yaşama sevinci verir. İlk filmde Mızgin’in iç dünyası fazla yoktu. Bunda seyirci onun iç dünyasına yolculuk edecek. Film, çıkış yolu arayanların, güneşi hiç görmeyen engellilerin azim hikayesiyle, umutları yeşertecek” diye konuştu.

Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar, Mert Turak, Şenay Gürler, Sera Tokdemir ve Ali Sürmeli’nin rol aldığı proje, 6 Aralık’ta vizyona girecek.

2015 yılında 'Çılgın Dersane 4: Ada' filminde oynayan Biran Damla Yılmaz, ikinci kez bir sinema filminde boy gösterecek.

ATV'de yayınlanan 'Kırgın Çiçekler' dizisiyle yıldızı parlayan 22 yaşındaki oyuncu son olarak, 'Canevim' adlı yaz dizisinde başrol oynadı.



(Cadde)

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