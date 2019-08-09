09 Ağustos 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 01:08:49
Morale ihtiyacı var
Uzun zamandır bir projede yer alamayan Cansu Dere, önceki gün Levent’te ortaya çıktı.
Yeni başlayacak dizisinin son anda rafa kaldırılmasıyla keyfi kaçan Dere, tatilini uzattığını dile getirdi. Kız arkadaşıyla birlikte öğle yemeği yedikten sonra gazetecilerin iptal olan projesi hakkındaki soruları karşısında sessiz kalan güzel oyuncu, moral depolamak için kendisini alışverişe verdi.
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