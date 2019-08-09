Morale ihtiyacı var

Yeni başlayacak dizisinin son anda rafa kaldırılmasıyla keyfi kaçan Dere, tatilini uzattığını dile getirdi. Kız arkadaşıyla birlikte öğle yemeği yedikten sonra gazetecilerin iptal olan projesi hakkındaki soruları karşısında sessiz kalan güzel oyuncu, moral depolamak için kendisini alışverişe verdi.