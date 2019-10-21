Model sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Bir süre önce İstanbul'daki moda haftası için Türkiye'ye gelen genç modelle birlikte ilk görüntüsünü dün gece katıldığı bir ödül töreninde veren başarılı işadamı, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Katıldığı törende ''Yılın En İyi İş Adamı'' ödülüne layık görülen Bülent Kaya, gece boyunca kalbini kaptırdığı Montenegrolu güzelle samimi görüntülere imza attı.