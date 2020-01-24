Mithat Can Özer'le aşk yaşayan Alina Boz çark etti 

Mithat Can Özer'le bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu kısa süre önce sevgilisinin 'Evlilikle alakam yok' demesiyle şoke olmuştu. Daha önce ropörtajlarında, evlenme teklifi beklediği imasında bulunan Alina, Mithat Can'ın sözlerinden sonra ilk kez konuştu. 21 yaşındaki oyuncu, “Ben daha çok gencim. Evlilik düşünmüyorum” diyerek şaşırttı.