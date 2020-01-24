24 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:56:44
Mithat Can Özer'le aşk yaşayan Alina Boz çark etti
Son olarak Elimi Bırakma dizisiyle ekrana gelen Alina Boz'dan ilginç evlilik açıklaması geldi.
Mithat Can Özer'le bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu kısa süre önce sevgilisinin 'Evlilikle alakam yok' demesiyle şoke olmuştu. Daha önce ropörtajlarında, evlenme teklifi beklediği imasında bulunan Alina, Mithat Can'ın sözlerinden sonra ilk kez konuştu. 21 yaşındaki oyuncu, “Ben daha çok gencim. Evlilik düşünmüyorum” diyerek şaşırttı.
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