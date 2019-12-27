27 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 02:23:45
Miray Daner ve Boran Kuzum 'Saygı' ile tekrar birarada
'Vatanım Sensin' dizisinde Hilal ve Teğmen Leon'u olarak gönüllerde taht kuran Miray Daner ve Boran Kuzum, Saygı’ dizisinde tekrar birarada rol alacak.
Dizinin bitmesinin ardından bugün bile hala hem Türkiye hem de özellikle Arjantin’deki hayranlarının sosyal medya mecrası Twitter’da TT’ye taşıdıkları genç oyuncuların rolleri merakla bekleniyor.
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