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08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:43:01 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51:06

Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı! Miray Akay nereli, kaç yaşında?

Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı! Miray Akay nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları tüm magazin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. 21 gün önce nişanlanan çift ayrılık kararı aldı. Nişanlandıklarında sosyal medya gündemine bomba gibi oturan çift şimdi yeniden gündem konusu olmayı başardı. Sosyal medya hesabından ayrılık kararını duyuran 19 yaşındaki Miray Akay, Biz yapamadık. Ayrılmaya karar verdik ama birbirimizi hala çok seviyoruz ifadelerini kullandı. Miray Akay, Atilla Doğukan Türkyılmaz ile olan bütün fotoğraflarını da sildi. Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı! Miray Akay nereli, kaç yaşında? soruları araştırılmaya başlandı. Nişanlama haberleri ile gündeme gelen çift sosyal medyadan çok fazla yorum almışlardı. Bundan 21 gün önce sürpriz bir şekilde nişanlanan ve bu mutlu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran çift hakkında son dakika ayrılık kararı geldi.19 yaşındaki Miray Akay, “Biz yapamadık. Ayrılmaya karar verdik ama birbirimizi hala çok seviyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz hakkında tüm detaylar haberimizde...

MİRAY AKAY NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Miray Akay, 17 Temmuz 2000 tarihinde Türk bir baba ve Ukranyalı bir annenin çocuğu olarak Ukrayna’da doğmuştur. Asıl adı Myroslava Kosteva Akay’dır. 1993 doğumlu bir ablası ve 2002 doğumlu bir erkek kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu İstanbul Bahçelievler Ali Haydar okulunda okumuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etmektedir.

Miray Akay, üç yaşından beri oyunculuk yapmaktadır. Çeşitli reklam filmleri ve kliplerle birlikte, Türkmalı, Bitmeyen S¸arkı, Çıplak Gerçekler gibi televizyon dizileri; Balık ve Kelebeğin Rüyası gibi sinema filmlerinde rol aldı.

2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki bas¸arılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.

Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Bizim Hikaye dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Miray Akay 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:
2014 – Frankfurt Türk Film Festivali – oyunuyla En I·yi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.( Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915)
Miray Akay’ın rol aldığı diziler filmler:
2019 – Bizim Hikaye
2018 – Servet (TV Dizisi)
2017 – Bizim Hikaye (Zeynep) (TV Dizisi)
2017 – Dayan Yüregˆim (Nazlı) (TV Dizisi)
2015 – Günes¸in Kızları (Peri Yılmaz) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Gülten) (TV Dizisi)
2013 – Kelebegˆin Rüyası (Mediha'nın Kardes¸i) (Sinema Filmi)
2013 – Halam Geldi (Reyhan) (Sinema Filmi)
2013 – Balık (Deniz) (Sinema Filmi)
2013 – 20 Dakika (Duru Halaskar) (TV Dizisi)
2012 – Eve Dönüs¸: Sarıkamıs¸ 1915 (Nihan) (Sinema Filmi)
2012 – Çıplak Gerçek (Selin) (TV Dizisi)
2010 – Türkmalı
2010 – Bitmeyen Sarkı (TV Dizisi)

ATİLLA DOĞUKAN TÜRKYILMAZ KİMDİR?
Atilla Doğukan Türkyılmaz, 12 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Ordulu olan Türkyılmaz'ın bir kardeşi vardır. İlkokulu 4. sınıfa kadar Mahmut Şevket Paşa İlköğretim Okulu'nda, 4. sınıftan sonrasını ise Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda okudu. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti.

İlkokulda iken birçok etkinlikte bulunan Atilla Doğukan Türkyılmaz, 1. sınıfta ilk işi olan Renault reklamında Cenk Durmazel ve Erdem Uygan ile birlikte CENGO karakteri ile ekranlara çıktı. Daha sonra "Beni Babama Götür" adlı televizyon filminde oynadı. Hemen ardından bir internet sağlayıcısının reklamında yer aldı. 2009 yılında "Usta" isimli sinema filmi ile sinema dünyasına adım atan Türkyılmaz, Akademi Neo'da oyunculuk ve diyafram eğitimi aldı.

Atilla Doğukan Türkyılmaz, 2013 yılında Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu Eski Hikaye adlı dizide Ayhan karakterini canlandırdı. 2018 yılında yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı "Keloğlan" filminde; Rüştü Asyalı'nın 40 sene önce canlandırdığı Keloğlan karakterini bu kez Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandırdı.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
2018 - Keloğlan (Keloğlan) (Sinema Filmi)
2017 - Türk Malı (Münferit)(TV Dizisi) 2016 - Sol Şerit (Sinema Filmi)
2016 - Kaçın Kurası (Sadık) (TV Dizisi)
2015 - Ya Nasip Ya Kısmet (Ömer) (Sinema Filmi)
2014 - Kaçak Gelinler (Memo) (TV Dizisi)
2013 - Eski Hikaye (Ayhan Işık) (TV Dizisi)
2012 - 6 Mantı (Emin) (TV Dizisi)
2011 - Alemin Kıralı (TV Filmi)
2009 - Usta (Sinema Filmi)
2007 - Beni Babama Götür (TV Filmi)
Aile Sırları (TV Filmi)

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