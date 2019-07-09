09 Temmuz 2019 Salı 10:10:46 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 10:13:02
Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyıldız 2 ayda nişanı attı
Dizi setinde başlayan aşklarını bir adım ileri taşıyarak nişanlanan 19 yaşındaki Miray Akay ve 20 yaşındaki Atilla Doğukan Türkyıldız'dan kötü haber geldi.
Nişanlandıkları dönem yaşlarının küçük olmasıyla eleştirilen ikili, ayrıldı. Miray Akay, "Biz yapamadık. Ayrılmaya karar verdik ama birbirimizi hala çok seviyoruz" sözleriyle ayrılığı duyurdu.
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