18 Haziran 2019 Salı 09:41:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:43:32
Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı!
Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı! Atilla Doğukan Türkyılmaz kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı.
Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı. Miray Akay kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. 19 yaşındaki oyuncu Miray Akay dün akşam Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. İkilinin küçük yaşta nişan yapması sosyal medyada bir çok yorumun ve eleştirinin yapılmasına neden oldu.
MİRAY AKAY ATİLLA DOĞUKAN TÜRKYILMAZ NİŞANLANDI!
19 yaşındaki oyuncu Miray Akay dün akşam Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Selma Çilek ile eşi Sinan Çiftçi'den denizin ortasında hamburger ziyafeti
- Cicişler lüks bir teknede futbolcu Sakıb Aytaç ve Özgür İleri ile doyasıya eğlendi! İşte o görüntüler
- "Diriliş Osman"ın yeni kanalı belli oldu
- Megastar Tarkan konserlerden 9 milyon lira kazanacak
- Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan oklava şov