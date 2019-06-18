Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı. Miray Akay kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. 19 yaşındaki oyuncu Miray Akay dün akşam Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. İkilinin küçük yaşta nişan yapması sosyal medyada bir çok yorumun ve eleştirinin yapılmasına neden oldu.

MİRAY AKAY ATİLLA DOĞUKAN TÜRKYILMAZ NİŞANLANDI!

19 yaşındaki oyuncu Miray Akay dün akşam Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı.