29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:30:25
Mirası kavga çıkardı
Dünyaca ünlü şarkıcı Amy Winehouse'u uyuşturucuya alıştıran eski eşi Blake Fielder-Civil, şarkıcının ölümünden 8 yıl sonra, ailesinden bir milyon sterlin para talep etti.
'ASLA HAK ETMİYOR'
37 yaşındaki Fielder-Civil, yapanın yanı sıra aylık ödenek ve mülk de istedi. Winehouse’un ailesi, eski eşin kızlarının mirasından hiçbir şey hak etmediğini açıkladı. 8 yıl evli kalan çifte yakın kaynaklar, Fielder-Civil’in şarkıcının yüklü miktarda parasını harcadığını iddia etti.
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