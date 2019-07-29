Mirası kavga çıkardı

'ASLA HAK ETMİYOR'

37 yaşındaki Fielder-Civil, yapanın yanı sıra aylık ödenek ve mülk de istedi. Winehouse’un ailesi, eski eşin kızlarının mirasından hiçbir şey hak etmediğini açıkladı. 8 yıl evli kalan çifte yakın kaynaklar, Fielder-Civil’in şarkıcının yüklü miktarda parasını harcadığını iddia etti.