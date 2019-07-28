Minik fenomen Burak

■ Ünlü türkücü Alişan, geçtiğimiz şubat ayında dünyaya gelen oğlu Burak’la birlikte yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Bir süredir oğlu Burak ve eşi Buse Varol’la Çeşme tatilinde olan şarkıcının, önceki günkü paylaşımı kısa sürede rekor beğeni aldı. Oğluna bir şeyler anlattığı sırada çekilen fotoğraf karesini paylaşarak altına da “Oğlumla dertleştik biraz. ‘Babacım yaz bitti bir şey anlamadım be’ dedi. ‘Bi de şarkını çok beğendim başarılarının devamını diliyorum babacım’ dedi” şeklinde not düştü. Paylaşım yorum ve beğeni rekoru kırarken, takipçiler Burak'a hayran olduklarını dile getirdi. Öte yandan reklam verenler Burak bebeğin peşine düştü. Alişan ve Buse Varol, gelen yüksek meblağlardaki reklam tekliflerini şimdilik kabul etmiyor.

"ALTINLARI GETİRİN"



Alişan’ın yaptığı paylaşıma sanat camiası da kayıtsız kalmadı. Sinan Akçıl ve Lerzan Mutlu’nun Alişan’a attığı mesajlar ise sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu. Lerzan Mutlu’nun ‘Yerim ya’ yorumuna Alişan ‘Gel bi gör çocuğun altınını da takmadın daha” diyerek sitemkar bir yanıt verdi. Mutlu, “Yazıklar olsun sana, bu güne kadar taktığım altınlarla kapalı çarşıda esnaf olurdum. Hayır neden korkuyorum ben evlenmeyeceğim geri dönüşümü olmayacak altınların” şeklinde espri yaptı.