21 Ocak 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 20:45:01
Minik Amine!
Futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Miss Turkey 2014 güzelinin çocukluğuna hayran kalan takipçileri, 'Küçüklükten belliymiş ne kadar güzel bir kadın olacağı' görüşünde birleşti.
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