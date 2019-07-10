Mine Koşan Photoshop’u abartınca sosyal medyada alay konusu oldu
Mine Koşan, Halil Ergün ile paylaştığı fotoğrafta yüz filtresi programının ayarlarını abartınca sosyal medyanın diline düştü!
Bir döneme damga vuran ünlü sanatçı Mine Koşan, oyuncu Halil Ergün ile çekildiği bir pozu Instagram hesabından paylaştı. Ancak Mine Koşan'ın kullandığı yüz filtresi programından Halil Ergün de nasibini aldı.
Mine Koşan paylaşımında, "Sevgili sanatçı dostum Halil Ergün ile bizzz Babel müzikhol'de arkadaşımıza ziyaret Ogün Turan hayırlı olsun" notunu ekledi. Mine Koşan'ın paylaşımına takipçiler komik yorum yapmaktan geri durmadı.
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