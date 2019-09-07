Minaj’dan sürpriz veda

36 YAŞINDA EMEKLİ OLDU

“Emekli olmaya ve aile kurmaya karar verdim. Ölene kadar rap yapın” diyen Minaj, müziği bıraktığını duyurdu. Minaj’ın bu paylaşımından sonra ünlü isimler ve binlerce hayranı, şarkıcıyı mesaj yağmuruna tuttu. Model Olević Reyes, “Bunun doğru olmadığını söyle” yazarken, hayranlarının çoğu ünlü şarkıcıdan kararından geri adım atmasını istedi. Minaj’ın birçok müzik ödülü bulunuyor.