07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 00:53:31
Minaj’dan sürpriz veda
Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Nicki Minaj, sosyal medya hesabından müzik dünyasını şaşkına çeviren sürpriz bir açıklama yaptı.
36 YAŞINDA EMEKLİ OLDU
“Emekli olmaya ve aile kurmaya karar verdim. Ölene kadar rap yapın” diyen Minaj, müziği bıraktığını duyurdu. Minaj’ın bu paylaşımından sonra ünlü isimler ve binlerce hayranı, şarkıcıyı mesaj yağmuruna tuttu. Model Olević Reyes, “Bunun doğru olmadığını söyle” yazarken, hayranlarının çoğu ünlü şarkıcıdan kararından geri adım atmasını istedi. Minaj’ın birçok müzik ödülü bulunuyor.
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