  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    271,1090
İstanbul
4 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın yapacak
MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor
ABD'den şaşırtan Türkiye çıkışı: Bunun önünü açacağım ABD'den şaşırtan Türkiye çıkışı: Bunun önünü açacağım
Korkutan açıklama! Beyşehir Gölü kurumaya başladı Korkutan açıklama! Beyşehir Gölü kurumaya başladı
Adana'da evlat vahşeti! Kızları sinir krizi geçirdi... Adana'da evlat vahşeti! Kızları sinir krizi geçirdi...
Milyoner'de tepki çeken yarışmacı! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu! Milyoner'de tepki çeken yarışmacı! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu!
Milyoner'de tepki çeken yarışmacı! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu! Milyoner'de tepki çeken yarışmacı! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu!
Afganistan'da güvenlik güçlerine Taliban saldırdı: 4 ölü Afganistan'da güvenlik güçlerine Taliban saldırdı: 4 ölü
Bakan Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman tarih değişecek Bakan Çavuşoğlu: Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman tarih değişecek
Ukrayna’da kötü muamele: Türk vatandaşları tepkili Ukrayna’da kötü muamele: Türk vatandaşları tepkili
Ukrayna’da Türk vatandaşlarına kötü muamele Ukrayna’da Türk vatandaşlarına kötü muamele
İran'da domuz gribi 19 can aldı İran'da domuz gribi 19 can aldı
Milyonluk araç hurdaya döndü Milyonluk araç hurdaya döndü
İrlanda uyruklu terörist sınır dışı edildi İrlanda uyruklu terörist sınır dışı edildi
İran'a 'INSTEX'li' ödemeye 6 Avrupa ülkesi daha katıldı! ABD buna ne tepki verecek? İran'a 'INSTEX'li' ödemeye 6 Avrupa ülkesi daha katıldı! ABD buna ne tepki verecek?
Ünlü çiğ köfte firmasına ortalık davası Ünlü çiğ köfte firmasına ortalık davası
Evlat vahşeti: Onun için ağlayan annesini öldürdü, kardeşi teslim etti Evlat vahşeti: Onun için ağlayan annesini öldürdü, kardeşi teslim etti
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi
Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz! Mehmet Ali Erbil'in kızından olay poz!
Ücretler dudak uçuklatıyor! Yılbaşı konserlerinden hangi ünlü, ne kadar kazanacak? Ücretler dudak uçuklatıyor! Yılbaşı konserlerinden hangi ünlü, ne kadar kazanacak?
İstanbullu bu hafta sanata doyacak İstanbullu bu hafta sanata doyacak
40 yıl hapisle aranıyordu! Yakalandı! 40 yıl hapisle aranıyordu! Yakalandı!
Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
James Harden'ın 60 sayı attığı maçta Houston Rockets, Hawks'ı rahat geçti James Harden'ın 60 sayı attığı maçta Houston Rockets, Hawks'ı rahat geçti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Aralık 2019 Pazar 13:08:26 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 13:39:11

Milyoner'de tepki çeken yarışmacı! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu!

Kenan İmirzalıoğlunun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına bir avukat yarışmacı damga vurdu. Yarışmacının ailesine benim rızamı almadınız davası açacağını dile getirdiği anlar herkeste şaşkınlık yarattı.

Yarışmaya kimlerle geldiğini soran İmirzalıoğlu’na ailesi ile bir bağı olmadığını, kazandığı para ile dava açacağını belirten yarışmacı sosyal medya gücü ile sevgi bağı edindiği yakınları olduğunu ama yanında gelme taleplerinin çok olması yüzünden yalnız geldiğini belirtti.

Yarışmacı konuşmasında Hindistan’da da benzer şekilde bir davanın kazanıldığını ve benzeri bir film yapıldığını söyledi. Bu konuyla alakalı “farkındalık” yaratmak istediğini belirten yarışmacıya program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, “biz yine de annelerimizin kıymetini bilelim” diyerek manidar bir cevap verdi.

 İmirzalıoğlu duydukları karşısında şaşırırken yarışmacı ile arasında şu diyaloglar geçti:

Kenan İmirzalıoğlu: "Annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız"

Yarışmacı: "Onlar bizim kıymetimizi unutmasınlar"

Kenan İmirzalıoğlu: "Onlar bizi bugünlere getirmişler. Hepsine çok teşekkür ederim. En azından kendi adıma..."

Yarışmacı: "Ben muhalefet şerhi koyuyorum"

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ