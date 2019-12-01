Milyoner'de tepki çeken yarışmacı! Kenan İmirzalıoğlu yanıtıyla olay oldu!
Kenan İmirzalıoğlunun sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasına bir avukat yarışmacı damga vurdu. Yarışmacının ailesine benim rızamı almadınız davası açacağını dile getirdiği anlar herkeste şaşkınlık yarattı.
Yarışmaya kimlerle geldiğini soran İmirzalıoğlu’na ailesi ile bir bağı olmadığını, kazandığı para ile dava açacağını belirten yarışmacı sosyal medya gücü ile sevgi bağı edindiği yakınları olduğunu ama yanında gelme taleplerinin çok olması yüzünden yalnız geldiğini belirtti.
Yarışmacı konuşmasında Hindistan’da da benzer şekilde bir davanın kazanıldığını ve benzeri bir film yapıldığını söyledi. Bu konuyla alakalı “farkındalık” yaratmak istediğini belirten yarışmacıya program sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, “biz yine de annelerimizin kıymetini bilelim” diyerek manidar bir cevap verdi.
İmirzalıoğlu duydukları karşısında şaşırırken yarışmacı ile arasında şu diyaloglar geçti:
Kenan İmirzalıoğlu: "Annelerimizin kıymetini hiçbir zaman unutmayacağız"
Yarışmacı: "Onlar bizim kıymetimizi unutmasınlar"
Kenan İmirzalıoğlu: "Onlar bizi bugünlere getirmişler. Hepsine çok teşekkür ederim. En azından kendi adıma..."
Yarışmacı: "Ben muhalefet şerhi koyuyorum"
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