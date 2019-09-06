Millilere konser dopingi

Andorra ve Moldova ile oynayacağı EURO 2020 Eleme maçları için Pazartesi gününden bu yana İstanbul’da kamp yapan A Milli Futbol Takımımız, çalışmalarına kısa bir mola verip Oğuzhan Koç’un konserine katıldı. Kariyerinin ilk Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserini Poll Production organizasyonu ‘Paraf Halkın Yıldızları’ konserleri kapsamında gerçekleştiren Oğuzhan Koç, Milli Takımın sürpriziyle büyük mutluluk ve heyecan yaşadı. Şenol Güneş ve milli takım kaptanları Emre Belözoğlu ve Cenk Tosun’u sahneye davet eden Oğuzhan Koç, “Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz ve beni onurlandırdınız” diye konuştu. Konserin ikinci yarısına smokinle çıkan Koç, ‘Vurgun’ ‘Hiç Bir Şeyde Gözüm Yok’ ‘Seni Ben Ellerin Olsun’ ‘At Kadehi Elinden’ ‘Kıskanırım Seni Ben’ gibi Türk sanat müziğinin en sevilen parçalarını seslendirdi.

Teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde tam kadro Oğuzhan Koç’u ilk Harbiye konserinde yalnız bırakmayan A milli takımı, şarkıcıya forma hediye etti.