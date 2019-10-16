16 Ekim 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 21:44:32
Milli maçı izlemedi
Ünlü file bekçisi Volkan Demirel, önceki akşam eşi Zeynep'le birlikte Nişantaşı'nda bir etkinliğe katıldı.
Milli Takım formasını yıllarca giymesine rağmen Demirel'in, Türkiye-Fransa maçını izlememesi dikkat çekti.
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