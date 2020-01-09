Michael Douglas mal kabul kapısından kaçtı!

Michael Douglas, çocukları Dylan ve Carys ile birlikte önceki akşam Asmalımescit'teydi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Hollywood yıldızı, kapalı çarşıdan hediyelik altın aldı. Mekanın önünde basın mensuplarının beklediğini öğrenen ünlü oyuncu, mekanı mal kabul kapısından terk etti. Adım attıkları her yerde görüntülenmekten sıkıldığını belirten Douglas, bu sefer objektiflerden kaçtı.

Michael Douglas-Catherine Zeta-Jones çifti, İstanbul seyahatleri boyunca Nişantaşı'daki St. Regis'te konaklamıştı. Otelin sahibi Demet Sabancı Çetindoğan, ünlü çiftin otelde ücretsiz konakladığı iddiası hakkında, "Otelde ücret ödeyerek konakladılar. Üstelik ödemeyi günlük kur üzerinden yaptılar" dedi.