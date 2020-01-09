Michael Douglas mal kabul kapısından kaçtı!
İstanbul turuna devam eden Michael Douglas, önceki gece çocuklarıyla Asmalımescit’teydi. Douglas; kızı Carys ve oğlu Dylan ile önce Cecconi’s’e, ardından Soho House’a gitti. Dışarıda gazetecilerin beklediğini öğrenen dünyaca ünlü aktör, mekanı mal kabul kapısından terk etti. Bir haftadır İstanbul’da bulunan Douglas ve çocukları, görüntü vermemek için ekstra çaba sarf etti.
Michael Douglas, çocukları Dylan ve Carys ile birlikte önceki akşam Asmalımescit'teydi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Hollywood yıldızı, kapalı çarşıdan hediyelik altın aldı. Mekanın önünde basın mensuplarının beklediğini öğrenen ünlü oyuncu, mekanı mal kabul kapısından terk etti. Adım attıkları her yerde görüntülenmekten sıkıldığını belirten Douglas, bu sefer objektiflerden kaçtı.
Michael Douglas-Catherine Zeta-Jones çifti, İstanbul seyahatleri boyunca Nişantaşı'daki St. Regis'te konaklamıştı. Otelin sahibi Demet Sabancı Çetindoğan, ünlü çiftin otelde ücretsiz konakladığı iddiası hakkında, "Otelde ücret ödeyerek konakladılar. Üstelik ödemeyi günlük kur üzerinden yaptılar" dedi.
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