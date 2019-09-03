Mezarları yan yana olacak

83 yaşındaki şarkıcı, “Sevgiliniz günün birinde ‘iş kuracağım bana biraz borç para verir misin’ şeklinde yaklaşırsa tavrınız ne olur” şeklindeki soruya “Benim canım feda ona ama o böyle şey yapmaz” dedi. İlişkilerinin ömürlük olduğunu dile getiren Yazar “Belki iki tane yer almadığımız (mezar) ne malum. Aldık veya alacağız. Orada bile benimle yatmak istiyor” diyerek herkesi şaşırttı.