03 Eylül 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 23:43:24
Mezarları yan yana olacak
Taşbebek lakaplı sanatçı Gönül Yazar, kendisinden 32 yaş küçük sevgilisi Rüzgar Mağden’le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
83 yaşındaki şarkıcı, “Sevgiliniz günün birinde ‘iş kuracağım bana biraz borç para verir misin’ şeklinde yaklaşırsa tavrınız ne olur” şeklindeki soruya “Benim canım feda ona ama o böyle şey yapmaz” dedi. İlişkilerinin ömürlük olduğunu dile getiren Yazar “Belki iki tane yer almadığımız (mezar) ne malum. Aldık veya alacağız. Orada bile benimle yatmak istiyor” diyerek herkesi şaşırttı.
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